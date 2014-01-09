Запорожская АЭС отключила на внеплановый ремонт энергоблок №5

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 8 января отключила от энергосети блок №5 для проведения внепланового ремонта.

Согласно сообщению Запорожской АЭС, блок был отключен от сети из-за наличия неплотности в системе охлаждения генератора.

Согласно данным НАЭК «Энергоатом», по состоянию на 9 января в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 13 января в состоянии «горячий останов».

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 13-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 010 МВт, для Ривненской АЭС – 1 940 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 710 МВт.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.