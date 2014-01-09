"Нафтогаз" и "Газпром" подписали соглашение о снижении цены газа

НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Он не уточнил дату подписания документа, но отметил, что подписание произошло после праздников. «Практически после праздников», - сказал Ставицкий.

Министр также не уточнил величину коэффициента, подчеркнув, что он обеспечит цену газа на первый квартал в размере 268,5 доллара.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

Напомним, что согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе, а среднегодовая цена за 2013 год – около 400 долл. за тыс. кубометров.