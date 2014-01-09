Украина пока намерена импортировать лишь российский газ - Ставицкий

На данном этапе Украина намерена импортировать природный газ лишь из Российской Федерации и не осуществлять импорт в реверсном режиме из Европы, поскольку цена российского газа ниже.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Пока что мы выходим по закупке газа, исходя из соображений, где цена лучше. Пока российский газ (будем закупать - УНИАН), потому что он дешевле на сегодняшний день», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 г. во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время, министр Ставицкий отмечал, что Украина до конца 2013 года намерена подписать договор по реверсным поставкам газа из Словакии, поскольку вопрос диверсификации поставок топлива в страну остается актуальным, несмотря на достигнутые договоренности с Российской Федерацией о скидке на импортируемый из РФ газ.

25 декабря Ставицкий заявил, что Украина планирует подписать соглашение со Словакией по организации реверсных поставок газа в ближайшие несколько дней.