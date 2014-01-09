«Газпром» ожидает в 2014 году снижения средней экспортной цены газа

Москва . Российский газовый гигант «Газпром» ожидает в 2014 году снижения средней экспортной цены природного газа для стран дальнего зарубежья с 387 до 372 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом в интервью корпоративному журналу «Газпром» сообщил заместитель председателя правления, начальник финансово-экономического департамента ОАО «Газпром» Андрей Круглов.

«Проект бюджета на 2014 год сформирован, исходя из предположений, что стоимость нефти марки Urals уменьшится на 4 долл. за баррель, и составит 101 долл., курс доллара США достигнет 33,4 рубля, средняя контрактная цена реализации газа в страны дальнего зарубежья (по классификации компании к этим странам относятся страны ЕС и Турция – УНИАН) снизится с 387 до 372 долларов за 1 тыс. куб. м», - сказал Круглов.

По его словам, средняя цена реализации газа потребителям Российской Федерации вырастет на 273 рубля за 1 тыс. куб. м газа за счет действия в течение всего 2014 года проиндексированных с 1 июля 2013 года на 15% регулируемых цен.

Как сообщал УНИАН, 9 января НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале 2014 года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.