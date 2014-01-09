Потребление газа в Украине сократилось на 6,7%

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,7% - до 43,65 млрд кубометров.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа в Украине за ноябрь 2013 года составило 4,769 млрд куб. м, что на 15,3% меньше показателя ноября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 18,6 млрд кубометров.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.