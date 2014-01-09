Потребление бензина в Украине снизилось на 5,5%, дизтоплива - на 1,7%

Украина в январе-ноябре 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,5% - до 3,663 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 1,7% - до 5,476 млн тонн.

Потребление бензина в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года уменьшилось на 2,6% - до 335,9 тыс. тонн, дизельного топлива - увеличилось на 7,3%, до 600,3 тыс. тонн.

Производство бензина за 11 месяцев 2013 года сократилось на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 891,9 тыс. тонн, дизтоплива - на 30,2%, до 892,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывала 7780 единицы, в ноябре 2013 года в денежном выражении сократилась на 7,4% и составила 6,432 млрд грн против 6,943 млрд грн в октябре 2013 года

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.