В России снизили таможенные пошлины на сырую нефть и дизельное топливо

В России снижены ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и дизельное топливо. Согласно постановлению правительства РФ, с 1 января до 31 декабря 2014 года в формулах расчета ставки на вывоз сырой нефти устанавливается коэффициент 0,59, пишет ИТАР-ТАСС.

Далее на 2015 год устанавливается коэффициент 0,57. С 1 января 2016 года будет действовать коэффициент 0,55, говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

Ставки экспортной пошлины на дизельное топливо уменьшаются с 66% до 65% в 2014 году, до 63% в 2015 году и до 61% в 2016 году. Это, уверены в правительстве, "позволит сохранить в нефтяной отрасли за период 2014–2016 годов порядка 50 млрд рублей и компенсировать негативный эффект "налогового маневра" от повышения налога на добычу полезных ископаемых".

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