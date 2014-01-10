В Узбекистане с 10 января розничные цены на бензин выросли на 20%

Отпускные розничные цены на бензин в Узбекистане с 10 января выросли в среднем на 20%.

В соответствии с постановлением правительства страны, отпускная розничная цена на бензин марки Аи-80 увеличена до 2,005 тысячи сумов (0,91 доллара по официальному курсу ЦБ Узбекистана). Цена на бензин марок А-91, А-92, А-93 увеличена до 2,210 тысячи сумов (почти 1 доллар), цена на бензин марки Аи-95 - до 2,435 сумов (1,1 доллара). Цена на дизтопливо выросла до 2,050 тысячи сумов (0,93 доллара) за литр, передает РИА Новости.

Это уже второе повышение цен на бензин в текущем году. С 1 января розничные цены на автомобильное топливо увеличились в среднем на 1,4% за счет роста ставки налога с физических лиц на потребление бензина на 10,4%, или на 25 сумов - до 265 сумов за литр (0,12 доллара). Данный налог включается в розничные цены на топливо.

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики - Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ сегодня составляет 11,12 миллиона тонн. В настоящий момент из-за истощения действующих месторождений нефти и газового конденсата производственные мощности НПЗ загружены на 50%. В частности, мощности Ферганского НПЗ сейчас задействованы на 65-70% при проектных показателях переработки в 5,5 миллиона тонн в год.