Нефть дорожает на фоне рекордного показателя импорта топлива в Китай

На мировых торгах в пятницу, 10 января, цены на нефть растут на фоне статданных из Китая.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,29% - до 106,7 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,82% и составила 92,41 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Импорт нефти в Китай в декабре 2013 года превысил экспорт на 26,69 миллиона тонн, достигнув исторического максимума. Показатель оказался на 13% выше, чем в декабре 2012 года, и на 10% выше ноябрьского уровня.

Как отмечают аналитики, ожидаемое в январе открытие в КНР двух новых НПЗ поддержало импорт нефти в прошлом месяце. Объемы переработки нефти в декабре также были достаточно высокими.

В то же время эксперты считают, что одним из ключевых факторов для рынка нефти в пятницу может стать публикация статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США.