Кабмин одобрил строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов на Запорожской АЭС

Кабинет министров одобрил проект строительства комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО) на крупнейшей в Украине Запорожской атомной электростанции общей стоимостью 297 млн грн.

Об этом говорится в информационно-аналитическом бюллетене Кабмина со ссылкой на прошедшее 9 января заседание.

Согласно сообщению, оборудование для комплекса поставит Еврокомиссия по программе ТАСIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States ).

«Комплекс будет состоять из ряда установок, которые позволят перерабатывать отходы, накопленные за время эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, а также текущие отходы атомно-энергетической индустрии», - говорится в сообщении.

В состав комплекса входят установка по удалению отходов из ячеек хранилищ твердых РАО, установка по фрагментации и сортировке, установка по суперпрессованию и системы измерения активности и дезактивации.

«Комплекс позволит перерабатывать РАО, которые образуются не только в процессе эксплуатации энергоблоков, но и при снятии их с эксплуатации. А конечный продукт переработки будет готов к долговременному хранению на спецпредприятиях Запорожской АЭС. Кроме того, комплекс по безопасной переработке РАО будет полностью автоматизирован», - отмечается в сообщении.

Напомним, проект по созданию комплекса по переработке РАО стартовал в 2007 году.

«Активная фаза работ на Запорожской АЭС уже началась. На сегодня проведен первый этап монтажа крупногабаритного оборудования, на проектное место установлена конструкция печи сжигания твердых радиоактивных отходов весом около 28 тонн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что до конца 2014 года специалисты Запорожской АЭС должны смонтировать оборудование в единый комплекс и осуществить его первый проектный пуск. В промышленную эксплуатацию комплекс планируется ввести в 2015-2016 гг.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, планирует в 2014 году на Ривненской АЭС ввести в эксплуатацию комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО).

По данным «Энергоатома», большинство оборудования для будущего комплекса уже получено. На очереди - согласование и получение соответствующих разрешений на начало монтажно-наладочных работ.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.