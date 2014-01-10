«Транснефть» из-за конфликта с Азербайджаном консервирует часть нефтепровода Баку-Новороссийск

Российская «Транснефть» ведет работы по консервации участка нефтепровода между Баку и Новороссийском в отсутствие инициатив Азербайджана по подписанию коммерческого соглашения о транзите нефти. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

Этот участок является частью нефтепровода Махачкала — Баку.

По словам Демина, представители азербайджанской госкомпании SOCAR не начали официальные переговоры по подготовке коммерческого соглашения о транзите азербайджанской нефти через территорию России после расторжения в мае прошлого года межправительственного соглашения между Россией и Азербайджаном, на основе которого заключался договор о транзите.

В начале февраля истекают все обязательства «Транснефти» по транзиту азербайджанской нефти, и транспортная компания готова завершить консервацию неиспользуемого участка Махачкала — Баку, закачав в трубу инертный газ.

При этом представитель "Транснефти" добавил, что участок от Махачкалы до Новороссийска будет использоваться по-прежнему для транспортировки нефти, поступающей в порт столицы Дагестана.

В мае 2013 года распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева прекращено действие межправительственного соглашения между Россией и Азербайджаном, на основе которого заключался договор о транзите азербайджанской нефти через территорию РФ. В течение последних пяти лет Азербайджан не исполнял условия межправсоглашения, транзитируя объемы, которые были более чем в два раза меньше заложенных в соглашении. Межправсоглашение предусматривало прокачку 5 млн т азербайджанской нефти, однако фактические объемы не превышали 2 млн т в год. В 2013 году транзит азербайджанской нефти через территорию РФ составил 1,7 млн т.

Доходы от этих объемов транзита не покрывали затраты "Транснефти" на поддержание трубопроводной системы в должном технологическом состоянии. "Транснефть" как исполнитель также не могла изменить тариф, который рассчитывался на вдвое больший объем, поскольку параметры тарифа также закреплялись межправсоглашением.

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