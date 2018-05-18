Михаил Гончар: «Газпром» купит за бесценок жизненно необходимую для него ГТС

Первое в новом году заседание правительства было в большей степени посвящено реализации выполнения декабрьских украинско-российских газовых договоренностей.

Заседание правительства 9 января 2014 года

В первую очередь было заявлено, что «Нафтогаз» и «Газпром» тихо и мирно подписали в оговоренные сроки дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Во-вторых, Кабмин решил, поскольку цена российского газа теперь ниже европейской, Украина пока будет импортировать газ лишь из Российской Федерации. То есть, импорт газа в реверсном режиме из Европы, чего так настойчиво не один год добивалась Украина, осуществляться не будет. Что и подтверждают данные операторов газотранспортных систем Венгрии и Польши – с 1 января Украина реверсные закупки газа не ведет. В Европейской комиссии приняли к сведению эту информацию и «скромно» напомнили, что именно реверсный газ обеспечивает Украине ее конкурентоспособность и безопасность поставок. А также о том, что ЕС ждет реформ украинского энергорынка «в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках Энергетического сообщества».

И, в-третьих, Кабмин инициирует отмену НДС на импорт газа, одобрив соответствующий законопроект, разработанный по поручению президента. Причем взимание налога было возобновлено с 1 января 2014 года. Такой шаг вызывает удивление - зачем сокращать перечисления в госбюджет, который давно, мягко говоря, трещит по швам.

С учетом перечисленного вполне логичны вопросы. Как после такого «газового конфуза» будут складываться отношения Украины с европейскими партнерами (нельзя забывать, что договоренность с «Газпромом», по утверждению президента РФ Владимира Путина, носит временный характер)? И кому станет легче жить от отмены НДС на импорт газа? За разъяснением ситуации УНИАН обратился к директору энергетических программ центра «Номос» Михаилу Гончару.

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар

- Михаил Михайлович, «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о снижении цены на газ, вследствие чего Украина пока не будет осуществлять реверсные закупки топлива из Европы. Это как-то не вяжется с уверениями властей, что, несмотря на договоренности с Москвой, Украина продолжит добиваться главной цели – диверсификации поставок газа. Как это может сказаться на отношениях с европейскими партнерами?

- После «кульбитов» власти - 29 ноября в Брюсселе и 17 декабря в Москве – для европейцев такая ситуация была ожидаема. Какое будет отношение к партнеру? Очень простое – такой партнер недоговороспособный. Не стоит с ним иметь дело – себе дороже.

Главное другое. Заявление, что отказ от европейского рынка является следствием получения низкой цены на российский газ, рассчитано на неразборчивую аудиторию. Все с точностью до наоборот: согласие России снизить цену на газ было результатом выполнения Украиной предварительного условия – отказаться от закупок газа по реверсу.

- А «игра стоит свеч» - цена действительно выгодная?

- Традиционно цена на европейском спотовом рынке в зимний период, когда идет интенсивное потребление газа, является более высокой и иногда даже выше цены долгосрочных контрактов. Но сейчас на спотовом рынке, в виду его активного развития, цена на газ значительно ниже, чем это предусмотрено долгосрочными контрактами. Почему и начаты были Украиной закупки газа по реверсу.

Конечно, правительственные мужи могут заявить, что цена в 268,5 долларов выгоднее, так как на данный момент газ на спотовом рынке дороже. Но рынок есть рынок. Как видим, пока прогнозы не подтвердились относительно аномально холодной зимы. Соответственно, потребление газа в Европе низкое. И как только наступит второй квартал, если температура второй половины зимы будет соответствовать среднестатистической, то в хранилищах будет большой избыток газа и компании начнут его сбрасывать, так как хранить очень дорого. И цена упадет. Вполне вероятно, что в скором времени стоимость газа на европейском рынке будет куда ниже, чем 268,5 долларов.

- Как известно, в договоренности с «Газпромом» есть один рисковый пункт – в случае, если дополнительное соглашение по снижению цены не будет подписано до 10 числа нового квартала, причем по любой причине, то «газовые узы дружбы» разрываются. То есть, существует вероятность в один прекрасный момент оказаться у разбитого корыта. И как тогда с подмоченной репутацией обращаться к Европе за помощью?

- Вот так и будут обращаться. Если бы в правительстве думали об этом, думали о государстве, то не подписывали бы то, что подписали в Москве. Я уже не могу высказываться на эту тему нормативной лексикой.

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин

- В СМИ появилась информация, что «Укртрансгаз» - оператор отечественной газотранспортной системы - будет закупать газ по 520 долларов за тысячу кубометров для своих производственно-технологических нужд. Но Ставицкий опроверг эти данные и заявил, что компания в текущем году будет покупать газ по цене согласно тарифам, установленным Национальной комиссией регулирования энергетики. Что Вы думаете по этому поводу?

- «Укртрансгаз» потребляет определенное количество газа для выполнения своей основной функции – транспортировки и транзита газа. Ранее он его покупал по себестоимости. Но после подписания контрактов в 2009 году компания осуществляет коммерческие закупки топлива. Это - примерно 5-6 млрд кубов в год. Я не исключаю, что «Укртрансгазу» будет навязана высокая цена: в газохранилищах есть еще ресурс дорогого газа, который закупался до договоренности с Россией. Его нужно реализовать. Олигарху Фирташу этот дорогой газ не продашь, у него есть свой и закупленный по низкой цене. Чтобы не попасть с этим дорогим топливом впросак, его будут продавать госкомпании, которая и так загибается. Это соответствует логике олигархологии – на госкомпании всегда вешаются проблемы и долги, а прибыли направляются в частные карманы. Конечно, со временем станет понятно, по какой реальной цене «Укртрансгаз» будет закупать газ. Возможно, цена будет высокой только в первом квартале. Но от этого заявление Ставицкого не становится правдоподобней: он не раз говорил одно, а потом совсем другое.

- Есть и другие противоречивые заявления. К примеру, сразу после декабрьских переговоров в Москве вице-премьер Юрий Бойко заявил, что Украина, несмотря на снижение «Газпромом» цены газа, продолжит сокращать его закупку согласно озвученным планам (в 2014 году планировалось у «Газпрома» закупить не более 18 млрд кубов). И Россия об этом знает и якобы не против. Но потом Ставицкий заявил, что Украина закупит в текущем году 30-33 млрд кубов в целом. Причем покупать «голубое топливо» намерены исключительно в РФ. Так о каком снижении закупки может идти речь?

- Если первым условием получения «газовой скидки» был отказ от реверсных поставок, то вторым – не снижать объем закупки. Ситуация понятна: Украина получила дешевый газ, но при этом «Газпром» не намерен терять свою выручку от доходного для него украинского рынка, которая в год составляет порядка 12-14 млрд долларов. То есть, если цена ниже, значит, объемы закупки должны быть больше. Естественно, ни о каком сокращении закупок речь не идет. Риторика власти на этот счет – конфетка для электората. «Газпром» - не благотворительная организация. Возможно, он не будет сразу выводить для Украины показатель закупки газа в 50 млрд кубов, но тем не менее… Не зря же в договоренностях фигурирует определение коэффициента для вычисления цены каждый квартал, и если какое-нибудь условие не выполняется, а «Газпром» придумает какое, то все вернется на круги свои.

- И неизвестно, какие еще «подводные камни» содержатся в подписанных документах. Ведь мы «видим» только то, что нам показывают…

- Разумеется. Неизвестно, что еще кроется в соглашении. Представим гипотетически, что подобный договор был заключен Украиной с европейской компанией. В этом случае после фразы «по любой причине» стояло бы в документе двоеточие, и дальше шел бы длинный перечень «причин», которые могут возникнуть теоретически. Все было бы прозрачно.

- На своем последнем заседании Кабмин одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа, хотя Украина только с 1 января 2014 года возобновила его действие. Ставицкий надеется, что Верховная Рада примет документ. В связи с чем это делается?

- События, которые происходили в политике и экономике Украины в последние два месяца, сильно подорвали доверие к власти не только простых граждан, у которых и так его было немного, но и со стороны ведущих олигархических групп. Сейчас правительство пытается сделать последним приятное, своеобразное бизнес-облегчение, чтобы они и дальше сохраняли свою лояльность к власти как политическую, так и экономическую. С одной стороны, такое решение является логичным, чтобы запустить экономику. Но с другой стороны – это станет причиной очередных бюджетных недопоступлений. Но приоритет власти – не государственный бюджет, разве что в виде дерибана. Приоритет номер один – частные доходы лиц приближенных. А поскольку все интересы на газе зациклены, то и принимаются соответствующие решения.

- Исходя из расписанной Вами формулы газовых взаимоотношений Украины и России, а также с учетом заявления власти, что в январе продолжатся переговоры с Москвой о создании консорциума по управлению ГТС, можно предположить, что он будет двухсторонним…

- Абсолютно верно.

- Но власть уверяет, что управление газотранспортной системой Украины будет осуществлять на паритетной основе – «50 на 50»…

- Власть может говорить все, что угодно. В принципе, существует два реальных варианта. Первый – двухсторонний консорциум. Россия никогда бы не согласилась на трехсторонний, при участии ЕС, и не скрывала этого. А «50 на 50» совсем не означает, что стороны будут равноправны. Могут быть подписаны «дополнительные» соглашения по управлению ГТС. Это – применяемая практика, и не только «Газпромом». Успешный пример – словацкая ГТС: 51% трубы оставалось в руках у государства, 49% - у инвесторов. Но было подписано отдельное соглашение по особенностям управления, которое ограничивало влияние государства. Поэтому и в нашем случае сделка с «Газпромом» не должна порождать никаких иллюзий. А с учетом крючка – снижения цены газа, который будет срабатывать каждый квартал, 50% превратятся для России в 100%.

Второй вариант – белорусский сценарий. Аргументация «Газпрома» будет проста – нам нужно компенсировать потери в выручке на фоне снижения цены на газ. Если убытки нельзя покрыть увеличением закупки газа, то тогда это можно сделать путем сдачи активов.

И основное - «Газпром» навяжет за ГТС свою цену, которая будет очень далека от объективной. Власть своими, повторюсь, «кульбитами» отсекла возможность участия европейских партнеров, которые и раньше-то не особо горели желанием заниматься этим вопросом, а теперь и подавно. В этом случае «Газпром» скажет, что кроме меня у вас нет других покупателей, и цену ГТС установит сам.

- Кстати, Владимир Путин не так давно заявил, что цена ГТС Украины достигла минимума… Какова Ваша оценка?

Президент РФ Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер

- Он и его соратники и раньше об этом заявляли. Но если бы ГТС ничего не стоила, то «Газпром» не рвался бы ее заполучить. Труба ему жизненно необходима как доступ к подземным хранилищам, так как трассы Северного и Южного потоков не имеют мощностей подземного хранения. Исходя из функциональных возможностей, украинская газотранспортная система бесценная. Но с учетом откровенно воровских стиля и методов хозяйствования власти, ГТС обесценили. И «Газпром» еще сделает вид, что нехотя берет ее в управление.

- Но, как известно, кто управляет энергетикой, тот и руководит страной…

- 17 декабря власти передали управление экономикой, вернее Украиной в целом, внешнему корпоративному субъекту под названием «Газпром», который является инструментом в руках Кремля. И этим все сказано.

Нана Черная (УНИАН)