Стоимость строительства первой очереди Днестровской ГАЭС увеличили на треть

Кабинет министров Украины увеличил общую сметную стоимость строительства первой очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, достройку которой планируется завершить в 2015 году, на 29,2% - до 10,926 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении №1032 от 25 декабря 2013 года.

Согласно документу, стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 40% – до 5,413 млрд грн, стоимость оборудования увеличилась на 14,5% – до 2,999 млрд грн.

Как отмечается в распоряжении, пусконаладочные работы подорожали на 32,6% – до 46,475 млн грн, другие затраты возросли на 26,9% – до 2,467 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, летом 2013 года Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для оператора украинских гидроэлектростанций - государственной компании «Укргидроэнерго» для достройки первой очереди Днестровской ГАЭС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ощадбанк» предоставит Днестровской ГАЭС кредит на 1,5 млрд грн

Днестровская ГАЭС, мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года. Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.