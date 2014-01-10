За минувший год Украина увеличила транзит газа в Европу на 3%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

Согласно сообщению, всего за январь-декабрь 2013 года, компания «Укртрансгаз» транспортировала 130 млрд куб. м природного газа, что на 2,6 % меньше показателей 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в проспекте эмиссии суверенных евробондов, размещение которых состоялось 23 декабря, сообщалось, что вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией. Как отмечалось, Украина связывала необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС. Однако, по словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, Украина уже не рассчитывает на изменение ставки на транзит российского газа в 2014 году, поскольку действующий тариф уже заложен во взаиморасчеты с российским газовым монополистом «Газпромом».

По итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.