Регионал предлагает Верховной Раде отменить НДС на импорт газа
Депутат от «Партии Регионов» Сергей Кацуба, занимавший ранее пост заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», предлагает Верховной Раде отменить взимание НДС при импорте природного газа.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован депутатом 8 января.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан во исполнение поручения Президента Украины от 27 декабря 2013 года.
Также в документе отмечается, что отмена НДС на импорт газа, в случае принятия законопроекта, будет введена с 1 января 2014 года.
Как ранее сообщал УНИАН, 9 января Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа.
Украина с 1 января 2014 года возобновила взимание налога на добавленную стоимость с операций по ввозу на свою территорию природного газа (вступил в силу закон №713-VII от 19 декабря 2013 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов". Этим законом с 2014 года отменятся п. 14 ст. 197 Налогового кодекса, которым операции по ввозу на территорию Украины природного газа освобождались от НДС).
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19 ноября 2012 года Кабмин уволил с поста заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Кацубу, в связи его избранием в народные депутаты Украины. В этот же день на его место был назначен Александр Кацуба, младший брат уволенного.