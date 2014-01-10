«Газпром» купит за бесценок жизненно необходимую для него ГТС – Гончар

Российский газовый монополист «Газпром» навяжет Украине за ее газотранспортную систему свою цену, которая будет очень далека от объективной.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

«Власть своими «кульбитами» отсекла возможность участия европейских партнеров (в консорциуме по управлению ГТС – УНИАН), которые и раньше-то не особо горели желанием заниматься этим вопросом, а теперь и подавно. В этом случае «Газпром» скажет, что кроме меня у вас нет других покупателей, и цену ГТС установит сам», - сказал Гончар.

По его мнению, заявление президента России Владимира Путина о том, что стоимость украинской ГТС приближается к минимуму, не имеет под собой никаких оснований.

«Он (Владимир Путин – УНИАН) и его соратники и раньше об этом заявляли. Но если бы ГТС ничего не стоила, то «Газпром» не рвался бы ее заполучить. Труба ему жизненно необходима как доступ к подземным хранилищам, так как трассы Северного и Южного потоков не имеют мощностей подземного хранения», - сказал Гончар.

Он считает, что с учетом функциональных возможностей украинская газотранспортная система бесценна. «Но откровенно воровские стиль и методы хозяйствования власти ГТС обесценили. И «Газпром» еще сделает вид, что нехотя берет ее в управление», - подчеркнул Гончар.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам работы в 2013 году заявил, что стоимость украинской газотранспортной системы приближается к минимальному значению.

Справка УНИАН. В марте 2012 года компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС). Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы. При этом в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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