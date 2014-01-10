"Газпром" подтвердил подписание допсоглашения с "Нафтогазом" о снижении цены на газ

"Газпром" подтвердил подписание дополнительного соглашения к контракту от 2009 года на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины" в 1-м квартале 2014 года, предусматривающего установление цены на российский газ в размере $268,5 за 1 тыс. куб м. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в управлении информации "Газпрома".

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил о подписании допсоглашения на 1-й квартал текущего года. В 2013 году "Нафтогаз Украины" покупал российский газ по цене $400 за 1 тыс. куб м.

О снижении цены на газ на 33% объявил президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося 17 декабря 2013 года заседания российско-украинской межгосударственной комиссии. Договоренность предусмотрена дополнительным соглашением к контракту, подписанным "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Путин объяснил принятое решение пониманием "определенных сложностей на украинском рынке, которые являются следствием глобального экономического кризиса".

Контракт "Газпрома" с Украиной действует до 2019 года. Российский газовый гигант уже подписывал несколько дополнений к этому контракту. Одно из них касалось размещения российского флота в Крыму и его оплаты через снижение цен на газ в 2010 году (на 100 долл. с одной тысячи кубометров газа).

Напомним, ранее заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявлял, что новая скидка может являться "своего рода отложенным обязательством", которое предполагает выполнение Украиной в будущем определенных условий. Он напомнил, что аналогичный вариант был предложен Армении, когда республике были предоставлены скидки на газ с начала 2013 года, а документы о продаже доли в "АрмРосгазпроме" и вступлении Армении в Таможенный союз были подписаны в конце 2013 года.

Как считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, скидка может предполагать получение "Газпромом" в собственность значимых активов, например, участие в украинской газотранспортной системе (ГТС). Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер оценил ГТС Украины в 20 млрд долл.

В августе прошедшего года посол РФ на Украине Михаил Зурабов заявлял, что "Нафтогаз" имеет возможность покупать российский газ по 268 долл. за 1 тыс. куб м при условии создания с Россией консорциума по управлению ГТС. "Газотранспортный консорциум с Россией дал бы Украине снижение цены на газ до 268 долл. за тысячу кубометров", - заявил тогда посол.

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