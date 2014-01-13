Нефть дешевеет на фоне новостей из Ирана

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне новостей о достижении детальных договоренностей по ядерной программе Ирана, сообщает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.28 мск снизилась на 0,16% - до 107,08 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,41% и составила 92,34 доллара за баррель.

Накануне «шестерка» и Иран сообщили о начале реализации первого шага женевских договоренностей 20 января 2014 года. Главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон заявила, что «шестерка» запросит МАГАТЭ провести мониторинг иранской ядерной программы в рамках выполнения женевских договоренностей.

Инвесторы на рынке нефти также продолжают отыгрывать данные из США. В пятницу министерство труда страны сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло всего на 74 тысячи, при прогнозе увеличения на 196 тысяч.