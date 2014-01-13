Государственные угольные шахты в 2013 году увеличили убытки на 27%

Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн, по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно отчету, в декабре 2013 года убытки от выпуска товарной продукции государственных угольных предприятий без учета господдержки составили 1,364 млрд грн и по сравнению с декабрем 2012 года увеличились на 39,6 млн грн.

Читайте также: Добыча угля в Украине за год сократилась на 2,6%

«За январь-декабрь 2013 года из государственного бюджета поступило 13 301,8 млн грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в декабре 2013 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 351,3 грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшилась на 4,1 грн.

В то же время, в отчете министерства отмечается, что в декабре 2013 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 479,2 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2012 средняя цена тонны товарной продукции уменьшилась на 24,9 грн, или на 4,9%.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ, а также планы по его частичному замещению отечественным углем.