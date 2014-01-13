Украине необходимо сохранить возможность импорта газа из Европы — эксперт

Украине необходимо иметь возможность возобновления реверсных поставок природного газа из Европы, на случай, если Россия откажется предоставлять газ Украине со скидкой по 268,5 долл. за тыс. кубометров.

Об этом сообщил журналистам во время пресс-конференции директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

«Если мы на данный момент не закупаем газ у Европы, то у нас должна быть возможность задействовать рамочные соглашения о поставках газа в будущем», - сказал Рябцев.

В тоже время эксперт отметил, что если российская сторона в любом квартале откажется подписать дополнительное соглашение с Украиной о предоставлении скидки на газ, который сейчас закупает по 268,5 долл. за тыс. кубометров, то его цена вернется к прошлогоднему показателю и составит около 400 долл. за тыс. кубометров.

Рябцев подчеркнул, что Украина должна иметь соглашение с несколькими крупными европейскими трейдерами, которые располагают определенными объемами газа о том, что в случае необходимости украинские трейдеры или потребители смогут быть участниками торгов по закупке газа у европейских компаний.

«Если бы Украина имела возможность компенсировать 5 млрд куб. м газа за счет реверса из Европы, то можно было бы каким-то образом давить на Россию, чтобы она ежеквартально подписывала дополнительные соглашения», - сказал Рябцев.

Вместе с тем, присутствующий на пресс-конференции председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко сказал, что ежеквартальное рассмотрение цены на газ создает возможность для России затрагивать государственные интересы Украины в области энергетики.

«Возможно, что это будут вопросы реверсных поставок природного газа, а также доступа к газотранспортной системе Украины. При этом возможна приватизация не только в газовой сфере, но и в других сферах», - добавил Дяченко.

По его словам, Россия в газовом вопросе имеет возможность для шантажа Украины.

«Нет прозрачной системы образования цены на газ ежеквартально: не выписано, из-за каких условий может быть отказано. То есть стороны могут не договориться, а на основе чего - совершенно не понятно», - сказал эксперт.

Вместе с тем он отметил, что не стоит ждать возможного диалога с Европой по реверсным поставкам газа.

«Рамочные соглашения заключить можно быстро, но я думаю, что вряд ли европейские компании согласятся на то, чтобы их держали как запасной вариант торгов с Россией» - сказал Дяченко.

«Если возвращаться к диалогу о реверсных поставках газа из Европы, то это будут достаточно сложные переговоры, которые могут быть возобновлены в случае серьезного изменения политической конъюнктуры. При нынешней ситуации вряд ли это возможно» - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» в начале января подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Украина с 1 января 2014 года не осуществляет закупки газа на рынках Европы. При этом импорт природного газа по итогам 2013 года с Европы составил 1,977 млрд куб. м.