Венгрия намерена выполнять все обязательства по «Южному потоку» - Орбан

Москва. Венгрия намерена выполнять все свои обязательства по строительству участка газопровода «Южный поток» на своей территории, контракт на проектирование которого был подписан 12 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«В отношении «Южного потока» Венгрия намерена выполнять все взятые на себя обязательства и выполнить все те положения, которые прописаны в договоре», - сказал Орбан.

Разработку технических разделов проектной документации для определения маршрута газопровода на территории Венгрии планируется завершить в I квартале 2014 года. В ходе переговоров при подписании контракта было подтверждено, что строительство венгерского участка газопровода начнется в апреле 2015 года, а первые поставки газа в Венгрию - в начале 2017 года.

Строительству «Южного потока» в Венгрии присвоен статус «проекта национального значения».

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Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м в страны Южной и Центральной Европы в обход территории Украины.

Газопровод общей протяженностью порядка 2400 км пройдет через акваторию Черного моря от российского побережья до Болгарии и далее через Сербию, Венгрию и Словению в Италию. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).