Янукович обсудил со Ставицким строительство завода по производству синтетического газа

Президент Украины Виктор Янукович 14 обсудил с министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким строительство завода по производству синтетического газа из угля в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что глава государства и министр энергетики также обсудили строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции и снижение тарифов на газ для промышленных потребителей и госучреждений.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина совместно с Китаем разрабатывает большой инвестиционный проект по строительству четырех заводов по производству синтетического газа.

В конце 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

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Проект строительства Каневской ГАЭС был разработан в 1985 году Харьковским институтом «Укргидропроект» (г.Харьков, Украина). Проект обосновывал возможность сооружения гидроаккумулирующей электростанции в центральной части Объединенной энергосистемы Юга СССР и предусматривал строительство ГАЭС с суточным и недельным регулированием графика нагрузки энергосистемы мощностью 3 600 МВт в составе 16 обратимых гидроагрегатов мощностью 225 и 250 МВт в генераторном и насосном режимах соответственно.

Работы по строительству ГАЭС начались, но были приостановлены в 1992 году вследствие дестабилизации экономики Украины. Более того, под влиянием общественности и непосредственно на тот момент Министерства энергетики Украины, на строительство объекта был наложен мораторий, который удалось снять только в 1999 году.