Россия построит в Венгрии два новых энергоблока на АЭС «Пакш»

Москва. Российская Федерация намерена построить в Венгрии два новых энергоблока на единственной в стране АЭС «Пакш».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие межправительственное соглашение по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписали глава «Росатома» Сергей Кириенко и министр национального развития Венгрии Жужанна Немет Ласлоне.

«Подписанное сегодня соглашение предусматривает строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш», - сказал Путин.

По его словам, уже сейчас станция производит 40% электроэнергии в Венгрии, а ввод новых блоков позволит увеличить мощности АЭС практически в два раза. Он считает, что ввод новых блоков будет повышать энергетическую независимость Венгрии.

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Кириенко сообщил, что Россия предоставит Венгрии кредит на строительство двух новых блоков на этой станции в объеме до 10 млрд евро.

«Правила в атомной энергетике таковы, что сначала должно быть подписано межправительственное соглашение, параллельно с этим уже в завершающей стадии находится соглашение между министерствами финансов двух стран об условиях кредита. Пока общий лимит определен в размере до 10 млрд евро, но цифра будет меньше», - сказал он.

По его словам, контракты по сооружению двух новых энергоблоков, поставке топлива и сервисному обслуживанию АЭС будут подготовлены в течение полугода.

Он отметил, что соглашение предусматривает сооружение двух новых энергоблоков АЭС, мощность которых составит от 1000 до 1200 мВт. Технические параметры энергоблоков будут уточняться специалистами. Кроме того, в рамках соглашения российская сторона берет на себя обязательства по поставкам топлива для АЭС «Пакш», переработке отработанного топлива и сервисному обслуживанию станции.

Справка УНИАН. В Киеве 17 октября 2012 года было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации, правительством Венгрии и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов между Российской Федерацией и Венгрией через территорию Украины.

В Венгрии Российская Федерация снабжает ядерным топливом АЭС «Пакш», построенную при участии СССР. АЭС «Пакш» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440. Первый блок был введен в эксплуатацию в 1982 году, второй – в 1984 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году. Топливо поставляет топливная компания Росатома «ТВЭЛ», по условиям Соглашения российская сторона осуществляет возврат отработанного ядерного топлива.

Аналогичные соглашения Россия и Украина уже подписали в 2006 году с Болгарией и в 2010 году – со Словакией.