Правительство планирует продать непрофильные активы «Черноморнефтегаза»

Правительство Украины планирует продать непрофильные активы государственной компании «Черноморнефтегаз» и речи о продаже компании не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, комментируя проект распоряжения Кабинета министров «О согласовании предложений по отчуждению основных фондов ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»», внесенный на сегодняшнее заседание Кабмина.

«Никакого отчуждения госкомпании нет», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» за январь-ноябрь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,478 млрд куб. м природного газа, что на 40,2%, или 424 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.