Shell планирует продать активы на 15 млрд долл.

Нефтяная компания Royal Dutch Shell планирует продать активы на $15 миллиардов в течение двух лет, включая несколько месторождений в Северном море, сообщает "Рейтер" со ссылкой на газету Financial Times.

Кроме месторождений, компания, которую две недели назад возглавил новый генеральный директор Бен ван Бёрден, планирует продать несколько НПЗ и проектов, находящихся на ранних этапах развития, говорится в статье. Shell отказалась от комментария.

Компания сообщила в октябре, что планирует существенно активизировать продажу активов в 2014-2015 годах после повышения капиталовложений до $45 миллиардов в 2013 году. По мнению аналитиков, Shell может предложить на продажу, помимо прочего, некоторые нефтяные блоки в Нигерии и 23,1 процента акций австралийской компании Woodside Petroleum, которые в текущих котировках стоят свыше $6 миллиардов.

"Я не удивлюсь, если Shell продаст несколько активов в Северном море. В этом регионе примерно 80% добычи компании приходится на 20% активов, поэтому остается довольно много более мелких месторождений", - сказал аналитик Santander Джейсон Кенни. По его мнению, ван Бёрден уделит основное внимание финансовой дисциплине, повышению отдачи от инвестиций и продаже второстепенных активов.

Новый генеральный директор Shell встретится с инвесторами 30 января после публикации отчета за четвертый квартал и 13 марта в день инвестора.

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