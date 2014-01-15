Нефтетрейдерам разрешат продавать бензин без биоэтанола до июля

Кабинет министров готов отсрочить на полгода требование для нефтетрейдеров реализовывать бензины с добавлением биоэтанола, которое вступило в силу с 1 января 2014 года.

"По договоренности с нефтетрейдерами, думаю, мы дадим на полгода период добровольного использования (биоэтанола - УНИАН)", - сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в среду в Киеве.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины включил производство биоэтанола в перечень приоритетных отраслей экономики для развития и привлечения инвестиций.

В то же время, государственное предприятие «Укрспирт», несмотря на критические замечания нефтетрейдеров о невозможности обеспечить рынок нефтепродуктов биоэтанолом, неоднократно заявляло о готовности производить достаточное количество этого продукта.

Согласно закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о производстве моторных топлив с содержанием биокомпонентов», в 2014-2015 гг. все реализуемые в Украине бензины должны содержать не менее 5% биоэтанола. С 2016 года обязательная доля биоэтанола в бензинах возрастает до 7%.