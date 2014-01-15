В подземных хранилищах Украины находится 13,1 млрд кубов газа

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 15 января 2013 года находится 13,1 млрд кубометров газа, что на 5% меньше показателей в январе 2013 года, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, потребление природного газа Украиной составляет 195,2 млн куб. м в сутки. Из них химическая и металлургическая промышленность потребляют соответственно 14,8 и 10,8 млн куб. м в сутки, фонды областных исполкомов - 134,3 млн куб. м в сутки.

«Аномально теплый зимний период 2013-2014 гг. позволил уменьшить отбор газа из подземных хранилищ в среднем на 37% и составил 60 млн куб. м ежесуточно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, в украинских ПХГ по состоянию на 25 декабря 2013 года было накоплено 16,5 млрд кубометров газа.

К началу отопительного сезона – в середине октября – Украина планировала закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, остальное - российский газ. К середине октября объем закачанного газа составлял порядка 18 млрд кубометров. Вместе с тем, в ноябре «Нафтогаз» начал отбирать газ из хранилищ и закупок топлива не вел. Однако с 15 ноября «Нафтогаз» возобновил закупку российского газа в соответствии с контрактом.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).