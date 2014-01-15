Россия с 1 февраля может снизить экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля текущего года может снизиться на 8,5 долл., до 386,3 долл. за тонну с учетом коэффициента 0,59, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Минфина Александра Саковича.

С 1 января 2014 года экспортная пошлина на нефть определена на уровне 394,8 долл. за тонну.

По словам Саковича, средняя цена мониторинга за период с 15 декабря по 14 января составила 107,9 долл. за баррель, или 787,9 долл. за тонну.

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