ЕС продолжает готовить официальную жалобу на "Газпром"

Европейский союз по-прежнему работает над официальной жалобой по делу "Газпрома", несмотря на переговоры с российской энергетической компаний.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния, сообщают Вести Экономика.

"Мы работаем над заявлением возражений", - заявил Альмуния.

Такой шаг может быть вызван началом юридического процесса, который может привести к высокими штрафам против "Газпрома".

"Газпром" представил проект предложений к регуляторам ЕС по ценообразованию на газ в прошлом месяце. Первоначально Альмуния был оптимистичен относительно переговоров, оценивая их как "конструктивные".

"Но мы до сих пор рассматриваем вариант, при котором мы продолжаем работать над официальной жалобой, в качестве основного", - сказал он в среду.

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Европейская комиссия 4 сентября 2012 года объявила о начале антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" по трем возможным случаям нарушения конкуренции. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть.

На "Газпром" пожаловалась Литва, которая считает цены "несправедливыми" и требует от российской компании почти $2 млрд в виде компенсации. По данным ЕК, Литва платит за газ больше, чем любая другая страна ЕС.

Если начнется антимонопольный процесс, то в отношении "Газпрома" может быть применен ряд наказаний, включая штраф, который может достигнуть 10% годовой выручки.