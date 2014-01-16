Нефть торгуется разнонаправленно на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне публикации статистики по запасам "черного золота" в США, сообщает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.09 мск снизилась на 0,35% - до 106,76 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,04% и составила 94,21 доллара за баррель.

Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 7,7 миллиона баррелей, или на 2,1% - до 350,2 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы нефти сократятся лишь на 613 тысяч баррелей.

При этом общие запасы бензина увеличились на 2,7% и составили 233,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,8% - до 124 миллионов баррелей.