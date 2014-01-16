В Луганской области начали строить завод по производству биоэтанола

Научно-производственное предприятие "Заря" (г. Рубежное, Луганская обл.) 3 января приступило к строительно-монтажным работам по организации производства биоэтанола, инвестиции в которое составят 470 млн грн.

Согласно сообщению Луганской облгосадминистрации, строительство развернуто на участке площадью около 6 га.

«Основной продукт проектируемого производства – дегидратированный этиловый спирт, предназначенный для производства биотоплива (биоэтанола), с концентрацией этанола до 99,9%. Попутная продукция – зерновая барда для сельского хозяйства и СО2. Сырьем для производства будут служить зерновые культуры: пшеница, кукуруза, рожь и др.», - говорится в сообщении Луганской ОГА.

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«Планируется, что в год будет выпускаться 30 тыс. тонн биоэтанола. На реализацию проекта предприятие из собственных средств инвестирует 470 млн грн», - отмечается в сообщении.

«Аналогов строящемуся предприятию в Украине нет. Около 70% оборудования на проектируемом заводе – это оборудование ведущих европейских производителей», – цитирует пресс-служба директора департамента промышленности и энергосбережения Луганской облгосадминистрации Дмитрия Дрожжина.

Как отмечается в сообщении, предприятие «Заря» создано в октябре 2010 года на базе производственных площадей РКХЗ «Заря» в городе Рубежное и занимается производством органической химии.

«Предприятием разработаны 10 инвестиционных проектов, из которых первым был реализован проект производства нитробензола мощностью 30 тыс. тонн в год. Инвестором стала российская компания «Волжский оргсинтез». Объем инвестиций составил 59 млн грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Кабинет министров готов отсрочить на полгода требование для нефтетрейдеров реализовывать бензины с добавлением биоэтанола, которое вступило в силу с 1 января 2014 года.

Согласно закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о производстве моторных топлив с содержанием биокомпонентов», в 2014-2015 гг. все реализуемые в Украине бензины должны содержать не менее 5% биоэтанола. С 2016 года обязательная доля биоэтанола в бензинах возрастает до 7%.

Кабинет министров Украины включил производство биоэтанола в перечень приоритетных отраслей экономики для развития и привлечения инвестиций.

В то же время, государственное предприятие «Укрспирт», несмотря на критические замечания нефтетрейдеров о невозможности обеспечить рынок нефтепродуктов биоэтанолом, неоднократно заявляло о готовности производить достаточное количество этого продукта.