Эксперты Минэнерго требуют снижения цены на топливо

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) при Министерстве энергетики и угольной промышленности требует от ряда сетей АЗС снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня, сообщает пресс-служба министерства.

«Цель заседания ЭАГ - принятие решения о приведении розничных цен на моторные топлива в сетях АЗС к экономически обоснованному уровню», - говорится в сообщении со ссылкой на вступительную речь заместителя министра энергетики Андрея Бондаренко на заседании ЭАГ в среду.

Согласно сообщению, на заседании подчеркивалось, что Кабинет министров Украины выступает за минимальное вмешательство государства в вопросы ценообразования на розничном рынке нефтепродуктов, однако правительство и министерство будут принимать все возможные меры для противодействия необоснованному повышению цен на моторные топлива.

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Справка УНИАН. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в среднем по Украине рост цен на бензин А-95 за первую декаду января составил 0,7% – до 10,78 грн за литр с 10,71 грн, а на дизтопливо – 0,9%, до 9,71 грн за литр с 9,62 грн.

По данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывала 7780 единицы, в ноябре 2013 года в денежном выражении сократилась на 7,4% и составила 6,432 млрд грн против 6,943 млрд грн в октябре 2013 года

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.