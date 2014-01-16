Парламент принял закон об отмене НДС на импорт газа

Верховная Рада приняла закон об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон поднятием рук проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной запиской к законопроекту, документ разработан в выполнение поручения Президента Украины от 27 декабря 2013 года.

Также в документе отмечается, что НДС на импорт газа водится с 1 января 2014 года.

По закону «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа», статья 197 Налогового кодекса дополняется пунктом 197.22, которым освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью обеспечения необходимых условий для осуществления НАК «Нафтогаз Украины» своевременных расчетов как с поставщиками импортированного природного газа, так и с государственным бюджетом, а также для бесперебойного обеспечения предприятий теплоэнергетики, населения и бюджетных организаций природным газом без отвлечения оборотных средств компании, необходимых, в том числе, для создания запасов природного газа на отопительный период и обеспечение постоянной работы предприятий топливно-энергетического комплекса в этот период.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 января Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Украина с 1 января 2014 года возобновила взимание налога на добавленную стоимость с операций по ввозу на свою территорию природного газа (вступил в силу закон №713-VII от 19 декабря 2013 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов". Этим законом с 2014 года отменяется п. 14 ст. 197 Налогового кодекса, которым операции по ввозу на территорию Украины природного газа освобождались от НДС).

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