Правительство Армении одобрило продажу «АрмРосгазпрома» российскому «Газпрому»

Правительство Армении одобрило подписание договора о продаже 20% акций компании «АрмРосгазпром» российскому холдингу «Газпром», сообщает РИА «Новости».

После сделки доля «Газпрома» в армянской компании увеличится с 80% до 100%. Стоимость пакета акций составляет около 156 млн долл. Он будет передан в счет погашения имеющихся долгов.

В свою очередь, российское правительство берет на себя обязательства по поставкам «Газпромом» природного газа в Армению в объемах, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей республики. Также одним из условий сделки является осуществление армянской стороной полной и своевременной оплаты за поставляемый газ.

По ранее достигнутым договоренностям «Газпром» в 2014-2018 годах будет поставлять в Армению до 2,5 млрд кубов газа ежегодно.

Как сообщал ЦУНИАН, Президент Армении Серж Саргсян в новогоднем телеобращении выразил уверенность в том, что республика в 2014 году станет полноправным членом Таможенного союза.

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