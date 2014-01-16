Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за газ 24,8 млрд грн

Предприятия теплокоммунэнерго по состоянию на январь 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 24,8 млрд грн за потребленный газ за последние три года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на селекторном совещании в Кабинете министров заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Франчук.

«За 2011 год предприятия теплокоммунэнерго задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 1,6 млрд грн, за 2012 год — 5,3 млрд грн, за 2013 год — 14,9 млрд грн. В целом же общая задолженность предприятий ТКЭ составила 24,8 млрд грн», - сказал Франчук.

По его словам, «Нафтогаз» в 2013 году продал 10 млрд кубических метров газа предприятиям ТКЭ на общую сумму 22,5 млрд грн.

«Живых денег «Нафтогаз» в прошлом году получил всего 7,769 млрд грн. Из этой суммы 3,1 млрд грн гасился долг предыдущих лет», - отметил Франчук.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на ноябрь 2013 года долг предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ составлял более 17 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.