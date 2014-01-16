Украина планирует 30 мая подписать соглашение о доступе к трубопроводному транспорту СНГ

Украина планирует, что соглашение о доступе к трубопроводному транспорту стран Содружества независимых государств будет подготовлено к подписанию 30 мая 2014 года на заседании глав правительств СНГ, которое пройдет в Киеве.

Соответствующий пункт содержится в плане мер по обеспечению председательствования Украины в СНГ в 2014 г., утвержденном распоряжением Кабинета министров №8 от 9 января 2013 г.

Кроме того, планом предусмотрено в течение 2014 года подписать соглашение о свободной торговле услугами и протокол о поэтапной отмене экспортных пошлин.

Как сообщал УНИАН, страны - участники зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке соглашения о транзите трубопроводным транспортом в конце января 2013 года. Это соглашение, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.