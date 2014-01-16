Затраты на модернизацию госшахты «Прогресс» увеличили в 3 раза
Кабинет министров одобрил скорректированный проект по модернизации шахты «Прогресс» госпредприятия «Торезантрацит», которым предусматривается увеличение затрат в 3 раза — до 1,704 млрд грн с 0,595 млрд грн.
Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении №6 от 9 января 2014 года.
Согласно документу, мощность шахты после модернизации составит 1,8 млн тонн угля в год (прирост 1,15 млн тонн).
Как отмечено в распоряжении, срок строительства составит 60 месяцев.
Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн за 2012 год.
В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.
17 июля 2013 года Кабинет министров исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.