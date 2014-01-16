ОПЕК снова повысила оценку мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вновь несколько повысила оценку по мировому спросу на нефть в 2013 году — до 89,86 миллиона баррелей в сутки, что на 0,07 миллиона баррелей больше предыдущего прогноза и на 0,94 миллиона баррелей превышает показатель 2012 года.

В первом квартале 2013 года суточный спрос составил 88,93 миллиона баррелей в сутки (рост на 0,04 миллиона по сравнению в декабрьским прогнозом). Показатель по второму кварталу был пересмотрен до 89,03 миллиона баррелей в сутки против предыдущей оценки в 89,04 миллиона. В третьем квартале ежедневный спрос составил 90,50 миллиона (рост на 0,21 миллиона к прошлой оценке). В четвертом квартале показатель оказался, по мнению ОПЕК, на уровне 90,93 миллиона баррелей, что на 0,01 миллиона больше предыдущей оценки, передает ПРАЙМ.

В 2014 году мировой спрос, по прогнозу ОПЕК, составит 90,91 миллиона баррелей в день. Это на 0,07 миллиона больше, чем организация прогнозировала в декабре. Прогноз ОПЕК по росту мировой экономики в прошлом и текущем годах остался без изменений — 2,9% и 3,5%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, несмотря на увеличение внутреннего предложения в США и возможное возвращение иранской нефти на мировые рынки, в конце 2014 г. перебои с поставками среди членов ОПЕК (Ливия, Ирак и Нигерия) вынудят группу не снижать план по добыче, который на сегодня составляет 30 млн баррелей в день.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), скорее всего, сохранит планы по добыче, чтобы компенсировать снижение выпуска топлива в Ливии.

Читайте также:

ОПЕК вновь повысила прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК прогнозирует потерю 8% своей доли на рынке за 5 лет на фоне сланцевой революции