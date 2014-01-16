Кабмин дополнительно направил 3,3 млрд грн на покрытие дефицита «Нафтогаза»

Кабинет министров увеличил расходы государственного бюджета 2013 года на 3,309 млрд грн для покрытия дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 27 ноября 2013 года, опубликованном в четверг 16 января.

Согласно документу, всего на покрытие дефицита «Нафтогаза» в 2013 году направленно 13,974 млрд грн, из которых на компенсацию разницы между ценами закупки импортного природного газа и его реализации для производства тепловой энергии, потребляемой населением, направленно 5,084 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, предприятия теплокоммунэнерго по состоянию на январь 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 24,8 млрд грн за потребленный газ в течение последних трех лет.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.