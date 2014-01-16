Эксперты называют безосновательными требования Минэнерго снизить цены на топливо

Требования экспертно-аналитической группы (ЭАГ) при Министерстве энергетики и угольной промышленности к ряду украинских АЗС снизить цену на моторное топливо являются необоснованными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции директор «Консалтинговая группа «А-95» Сергей Куюн.

«Эта претензия не новая, всегда министерство требует снизить цены. То есть чиновники ставят вопрос так: нам кажется, что цены высокие. При этом трейдеры говорят, что вам это только кажется, потому что у нас выросли затраты», - сказал Куюн.

По его словам, чиновники часто выдвигают претензии к нефтетрейдерам на основе устаревших данных. Эксперт подчеркнул, что «необходимо профессионально разобраться с тем, что происходит на рынке».

Он сообщил, что действительно, как отмечает министерство, наценка отечественных АЗС на топливо в 2013 году впервые за последние несколько лет выросла.

«Торговая наценка в розничных сетях в 2013 году действительно выросла и вышла на предкризисный уровень. То есть рынок ожил, но составляющая затрат не снизилась», - добавил Куюн.

По его словам, затраты АЗС в 2013 году не снизились из-за роста тарифов на электроэнергию, прежнего уровня налогообложения, а также из-за значительных расходов на содержание штата, необходимого для нормального функционирования АЗС.

Кроме того эксперт сообщил, что рынок нефтепродуктов в 2013 году выдался самым спокойным за последние несколько лет и цены были стабильными, и эта тенденция проявит себя и в текущем году.

«Мировая экономика стагнирует, соответственно потребление топлива падает. А когда потребления падает, говорить о высоких ценах не приходится» - сказал Куюн.

При этом эксперт отметил, что никто не застрахован от природных катаклизмов, нестабильной политической и экономической ситуации в мире, которые обычно и дают стимул к резкому росту цен.

Как сообщал УНИАН, экспертно-аналитическая группа при Министерстве энергетики и угольной промышленности 15 января приняла решение потребовать от ряда сетей АЗС снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня.

Справка УНИАН. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в среднем по Украине рост цен на бензин А-95 за первую декаду января составил 0,7% – до 10,78 грн за литр с 10,71 грн, а на дизтопливо – 0,9%, до 9,71 грн за литр с 9,62 грн.

По данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывала 7780 единицы, в ноябре 2013 года в денежном выражении сократилась на 7,4% и составила 6,432 млрд грн против 6,943 млрд грн в октябре 2013 года

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.