EastCoal продала угольные активы в Украине австрийской компании

Канадская угледобывающая компания EastCoal, инициировавшая в конце прошлого года собственное банкротство из-за невозможности удовлетворить требования своих кредиторов, продала две шахты в Луганской области австрийской компании EFI Holding GmbH за 0,5 млн долл.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте фондовой биржи Торонто.

Согласно сообщению, договор купли-продажи между сторонами был заключен 10 января 2014 года.

Также в сообщении отмечается, что договором предусматривается выплата компании EastCoal роялти в размере один долл. с каждой добытой тонны угля на шахте «Вертикальная» новым собственником.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 октября 2013 года EastCoal Inc. сообщила, что приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная" («Восточная угольная компания», г. Свердловск, Луганская область) в связи с финансовыми трудностями, а также приостановила торговлю своими акциями на фондовых биржах в Лондоне и Торонто.

EastCoal Inc. с начала 2013 года испытывает финансовые трудности, что в конечном итоге послужило окончательному прекращению работ на двух ее шахтах в Луганской области, и сокращению горняков.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal являлась одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

Компания реализовывала проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.