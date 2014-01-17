Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании данных по промпроизводству в США

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу в ожидании данных по промпроизводству в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,26% - до 105,48 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,02% и составила 93,98 доллара за баррель.

Экономика крупнейшего потребителя нефти в мире, США, восстанавливается, согласно последним макроэкономическим статданным. Инвесторы ожидают публикации позднее в пятницу данных по промпроизводству в США.

Объем промышленного производства в США в декабре вырос лишь на 0,3% по сравнению с ноябрем, полагают аналитики. В ноябре он вырос на 1,1% по сравнению с октябрем.

"Трейдеры ожидают большего количества новостей. Заявление ОПЕК о сокращении поставок замедляет снижение цен на нефть марки Brent", - полагает старший рыночный аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн, которого цитирует агентство Bloomberg.

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