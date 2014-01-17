Россия заявляет, что добыча сланцевого газа в Украине испортит воду на ее территории

Москва. Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявляет, что добыча сланцевого газа в Украине ухудшит качество воды в приграничных районах России, а также предлагает провести украинским коллегам двухсторонние консультации для минимизации экологических рисков для населения и экономики России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, добыча сланцевого газа в Украине, вероятнее всего, будет осуществляться с помощью технологии гидроразрыва пласта (ГРП), широко распространенного в США.

Подчеркивается, что данный метод предполагает бурение горизонтальной скважины в пределах пласта сланцевого комплекса на глубине от 500 до 3000 метра с применением высокотоксичного химического раствора. При этом половина раствора (обратный приток) после применения ГРП возвращается на поверхность земли вместе с газом и требует технологически сложной дорогостоящей утилизации либо захоронения, а другая остается в недрах, фактически образовывая полигон подземного захоронения жидких токсичных промышленных отходов.

«При применении метода гидроразрыва пласта существуют реальные предпосылки загрязнения поверхностных и подземных вод, используемых населением России для питьевых и хозяйственных нужд», заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин.

По его словам, Минприроды России располагает информацией о том, что в геологическом строении участков недр, в пределах которых Украина планирует добывать сланцевый газ методом ГРП, над сланцевыми залежами отсутствуют водоупорные пласты, буферные водоносные горизонты и региональная водоупорная толща, отделяющая зону активного водообмена от нижележащих водоносных горизонтов. Это создает дополнительные экологические угрозы загрязнения водных объектов высокотоксичными веществами. Кроме того, геолого-гидрогеологические условия на участках недр в радиусе 15-20 км от запланированных к разработке месторождений не позволяют выделить пласты-коллекторы для размещения загрязненных вод обратного притока, что также увеличивает риск негативного воздействия на окружающую среду.

Гизатулин направил письмо, содержащее анализ экологических рисков при осуществлении проектов добычи сланцевого газа в приграничных с Россией районах, в Министерство экологии и природных ресурсов Украины с просьбой провести двустороннюю рабочую встречу.

«Украинской стороне предложено всесторонне обсудить в рамках данной встречи сложившуюся ситуацию, предпринять все необходимые меры для исключения или минимизации существующих экологических рисков для населения и экономики России», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 5 трлн куб. м газа в год. Вместе с тем министр Ставицкий сообщил, что по оптимистическому сценарию объем добычи может составить до 8 млрд кубометров газа в год.

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