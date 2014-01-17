Аляска хочет продавать газ в Азию

Аляска подписала соглашение с крупными нефтегазовыми компаниями о строительстве газопровода для доставки газа на предполагаемый завод по его сжижению для экспорта в Азию, передает Рейтер.

Осуществление проекта, который позволит продавать пока невостребованный газ с Аляски, обойдется в 45-65 миллиардов долларов и займет около 10 лет, говорится в сообщении администрации штата.

Соглашение было подписано с компаниями TransCanada Corp, Exxon Mobil Corp, BP PLC и ConocoPhillips и предусматривает инвестиции штата в проект, сказал губернатор Аляски Шон Парнелл, добавив, что законодательное собрание штата рассмотрит соглашение в ходе текущей сессии. По его словам, проект предусматривает снабжение газом не только азиатских рынков, но и самой Аляски.

Сейчас газовые компании, работающие на Аляске, вынуждены закачивать обратно в скважины 8 миллиардов кубических футов газа в сутки, так как планы его поставок в другие штаты сорвались из-за бума добычи сланцевого газа. В то же время спрос на сжиженный газ в Японии и Южной Корее стремительно растет, поскольку они отказались от ядерной энергии после аварии на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году.

Энергетические компании предложили построить в ближайшее десятилетие 30 терминалов для экспорта сжиженного газа из Северной Америки, включая проект на Аляске, но маловероятно, что все они будут построены.