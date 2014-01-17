Соглашения на поставки газа из Словакии в Украину не существует - словацкий оператор ГТС

Контракта на поставки природного газа из Словакии, который, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина подписала в начале года, не существует.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии.

«Не существует договора/соглашения на поставку газа между Eustream и украинским партнером», - говорится в сообщении компании.

В то же время в компании уточнили, что на данный момент в разработке находится меморандум о взаимопонимании между сторонами в отношении исследования возможности строительства технического решения для осуществления реверса газа.

«Eustream пригласил украинских партнеров в Братиславу доработать Меморандум о взаимопонимании. Речь идет о последних деталях, а также о последних событиях в газовой отрасли Украины», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил 9 января, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсные поставки газа из Европы.

Ранее Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

Напомним, что вопрос организации реверсных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался в течение всего 2013 года.