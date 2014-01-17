Проскуряков рассказал, когда Chevron сможет начать работы на Олесской площади

Американская компания Chevron сможет начать работы по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) ориентировочно в ІІІ квартале 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Ивано-Франковской облгосадминистрации сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков.

По его словам, сейчас заканчиваются работы над подписанием операционного соглашения.

«В ближайшее время оно должно быть подписано, - отметил министр. - После этого в течение 90 дней компания должна представить программу работ, которую она планирует на 2014 год, и на межведомственной комиссии по соглашениям о разделении продукции оно должно быть одобрено».

По мнению министра, только тогда компания начнет работы на участке Олесская, а предварительно еще нужно пройти экологический мониторинг и экологическую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала соглашение о разделе продукции с Chevron в начале ноября 2013 года.

Справка УНИАН. Реализацией проектов по добыче сланцевого газа в Украине занимаются две американские компании - Shell и Chevron. Shell ведет разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская обл.), а Chevron - Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Обе компании, по словам украинских чиновников, намерены вложить около 20 млрд долл. в добычу сланцевого газа в Украине.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 5 трлн куб. м газа в года. Вместе с тем министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что по оптимистическому сценарию объем добычи может составить до 8 млрд кубометров газа в год.