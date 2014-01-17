Вилкул поручил завершить пересмотр тарифов на теплоснабжение для бюджетной сферы

Вице-премьер Украины Александр Вилкул поручил Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), в течение месяца завершить пересмотр тарифов на тепловую энергию для бюджетной сферы по всей Украине, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Благодаря уменьшению цены на российский газ, актуальным вопросом является снижение тарифов на 22-25% на тепловую энергию для потребителей бюджетной сферы - детсадов, школ, больниц и других. Поэтому ставлю задачу Нацкомуслуг в течение месяца завершить пересмотр тарифов по всей Украине. Сейчас тарифы уже пересмотрены для 70% предприятий теплокоммунэнерго (это 160 из 264 предприятий - лицензиатов Нацкомуслуг)», - цитирует Вилкула пресс-служба.

По его словам, до 25 января должны быть скорректированы тарифы на тепловую энергию, централизованное отопление и снабжение горячей водой для предприятий, для которых эти тарифы устанавливают местные власти. Для этого предприятиям необходимо получить заключения Государственной инспекции по контролю за ценами.

«До 20 января регионы должны предоставить полный перечень предприятий, которым необходимо скорректировать тарифы с учетом снижения цены на природный газ», - сказал Вилкул.

Кроме того, вице-премьер отметил необходимость ускорения заключения договоров купли-продажи газа на 2014 год между НАК «Нафтогаз Украины» и предприятиями, предоставляющими услуги по теплоснабжению.

Пресс-служба также напомнила, что ранее Вилкул отмечал, что тарифы для населения в течение 2014 года останутся стабильными. Государство и в дальнейшем продолжит предоставлять дотации на оплату за газ для населения, на 55% дешевле, чем для предприятий теплокоммунэнерго.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

30 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Уже 31 декабря Нацкомуслуг на внеочередном заседании приняла решение с 1 января 2014 года снизить тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций в среднем на 22% - до 599 грн за Гкал, а для коммерческих организаций на 12% - до 683 грн за Гкал.

При этом в Нацкомуслуг утверждали, что оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения нет, так как при расчете тарифов на тепловую энергию, которая предназначена для нужд населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.