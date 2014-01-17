Украина не внесла 42 млн долл. в уставный капитал завода по производству ядерного топлива - «Русатом Оверсиз»

Государственный концерн «Ядерное топливо» не смог до окончания срока эмиссии внести 42 млн долл. в уставный капитал совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Русатом Оверсиз» (входит в ГК «Росатом»), переданном агентству УНИАН, со ссылкой на заявление генерального представителя «Росатома» в Восточной Европе, вице-президента ЗАО «Русатом Оверсиз» Александра Мертена. «Российская сторона в лице ТВЭЛ свои обязательства выполнила в полном объеме, и еще в ноябре 2013 года перевела в ЧАО (Частное акционерное общество - УНИАН) деньги по допэмиссии. К сожалению, украинский акционер – ГК «Ядерное топливо» внести деньги в уставный капитал до окончания срока эмиссии не смог», - цитирует пресс-служба слова Мертена.

Согласно сообщению, так как сроки по эмиссии ограничены законодательством, то собрание акционеров должно было признать эмиссию несостоявшейся.

«В ближайшее время мы будем инициировать проведение внеочередного собрания акционеров для принятия решения о проведении новой дополнительной эмиссии акций ЧАО «Завод по производству ядерного топлива», - передает пресс-служба слова Мертена.

«Надеемся, что у украинских коллег при проведении новой эмиссии не возникнет проблем с оплатой их части акций», - говорится в сообщении со ссылкой на слова генпредставителя «Росатома».

Также в сообщении отмечается, что ТВЭЛ готов и далее выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить внесение средств по допэмиссии после ее объявления. «А пока для того, чтобы обеспечить реализацию проекта в запланированные сроки, акционеры завода приняли ряд решений временного характера. И российская, и украинская стороны заинтересованы в том, чтобы завод был введен в эксплуатацию в полном соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, акционеры совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Средства необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн. Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ».