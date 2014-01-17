Добыча газа в Украине за год выросла до 20,4 млрд кубометров

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2013 года добыча природного газа увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8% - до 1,8 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.