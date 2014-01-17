Добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась на 5,4%

Добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 5,4% – до 2,17 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча нефти в декабре 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1% – до 179 тыс. тонн, а по сравнению с декабрем 2012 года упала на 0,8%.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.